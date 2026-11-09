Τραμπ ξανά κατά της κάλπης: «Ήταν τίμιες οι εκλογές;»

Νέες αιχμές για εκλογική νοθεία στις ΗΠΑ εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε εκ νέου την αξιοπιστία της εκλογικής διαδικασίας. «Άραγε, υπάρχει κανείς που να πιστεύει πραγματικά πως αυτή η εκλογική αναμέτρηση ήταν τίμια;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρό του βρέθηκε και η πρόωρη ψηφοφορία, η οποία επιτρέπεται στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ορισμένα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των πρόωρων ψήφων ήταν τόσο συντριπτικά, ώστε δεν θα μπορούσαν να ανατραπούν ακόμη και με μεγάλη συμμετοχή την ημέρα των εκλογών.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες στην πλειονότητά τους προέβλεπαν επικράτηση των Δημοκρατικών πριν από την αναμέτρηση.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε αντίθεση με τη στάση που είχε εμφανίσει ο ίδιος το βράδυ της περασμένης Τρίτης, όταν είχε δηλώσει ότι θα αποδεχθεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι ισχυρισμοί του περί νοθείας επανέρχονται, χωρίς αυτή τη φορά να κατονομάζει τους Δημοκρατικούς. Ωστόσο, δεν παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελίες του.