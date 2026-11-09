Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τέλος στην κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»

Ένα νέο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετέφερε σήμερα, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο Ιρανός Ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης διέταξε τους αξιωματούχους να τερματίσουν την κατάσταση «ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Πεζεσκιάν τόνισε ότι, «μπορούμε να διαπραγματευτούμε με αξιοπρέπεια και να επιλύσουμε το ζήτημα με αξιοπρέπεια. Προτιμούμε τον διάλογο και τις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, δεν θα υποκύψουμε στη βία και στον εκφοβισμό».

Η δήλωση αυτή έρχεται πριν από τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, και έπειτα από τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν είχαν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο.

Πριν αναχωρήσει για τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της G7 στο Παρίσι, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι ο Τραμπ προτιμούσε μια διπλωματική λύση, αλλά οι απαιτήσεις του Ιράν ήταν «απαράδεκτες» και, σε ορισμένες περιπτώσεις, «εξωφρενικές και γελοίες, και πραγματικά μη ρεαλιστικές».

Την προηγούμενη μέρα ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν εξαιρετικά απίθανο να διατάξει νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, στην περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις σημείωναν πρόοδο και κατέληγαν σε μια ισχυρή συμφωνία. Δεν παρέλειψε όμως, να τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εντοπίσει επιπλέον στόχους υποδομών, συμπεριλαμβανομένων γεφυρών, σε περίπτωση που επαναληφθεί στρατιωτική δράση.

Από την άλλη, το Ιράν υπερασπίστηκε την πρότασή του ως την πιο λογική προσφορά που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λίγο μετά τις δηλώσεις του Ρούμπιο. Παράλληλα, πρότεινε να συντομευθεί ο χρόνος για την επανέναρξη των συνομιλιών σε σχέση με την προηγούμενη πρόταση των επτά ημερών, η οποία απαιτεί από την Ουάσιγκτον να εκπληρώσει πρώτα ορισμένους όρους, όπως τη διακοπή των εχθροπραξιών, την άρση του αποκλεισμού και των κυρώσεων.

Στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε: «Είναι παράλογο το Ιράν να απαιτεί την άρση των παράνομων αμερικανικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, καθώς και τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα;».