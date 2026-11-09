Ουκρανία: Το μήνυμα της Γερμανίας στη Ρωσία πριν από τις συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Σαφές μήνυμα προς τη Μόσχα έστειλε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, ενόψει των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία που αναμένεται να πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με πραγματική διάθεση για συμφωνία.

«Πρέπει τώρα να δούμε εάν η Ρωσία είναι πράγματι έτοιμη να διαπραγματευτεί σοβαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Η τοποθέτηση έγινε στο περιθώριο συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών της G7, μετά από συνομιλία του Βάντεφουλ με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ υπογράμμισε ότι οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές. Το ζητούμενο είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ουσιαστική πρόθεση από τη ρωσική πλευρά να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις και όχι απλώς να συμμετάσχει σε νέες συνομιλίες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο Αμπού Ντάμπι, όπου αναμένεται να φανεί εάν οι διπλωματικές επαφές μπορούν να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.