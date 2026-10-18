Τραμπ για Γαλλία: «Φλέγεται» και δείχνει τη μετανάστευση

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βάζει τη μετανάστευση ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των χθεσινών διαδηλώσεων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, περιέγραψε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα την κατάσταση στη χώρα και κάλεσε τη γαλλική κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυστηρότερα μέτρα για τον έλεγχο των συνόρων.

«Η Γαλλία φλέγεται!», έγραψε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τις ταραχές στη μετανάστευση από χώρες με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή έχει πλήξει σοβαρά τη χώρα.

Ο Τραμπ απηύθυνε, μάλιστα, σαφή προειδοποίηση προς το Παρίσι, ζητώντας να κλείσει τα σύνορά του και να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης «πριν να είναι πολύ αργά».

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά τις μαζικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, που είχαν ως βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και κοινωνικά ζητήματα, αλλά συνοδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές σε αρκετές πόλεις.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου επαναφέρει τη μεταναστευτική πολιτική στο επίκεντρο της συζήτησης, την ώρα που η γαλλική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί την κοινωνική ένταση.