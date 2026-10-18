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Διάγγελμα Μακρόν μετά τα επεισόδια στη Γαλλία

ΔΙΕΘΝΗ
18/10/2026 17:49
Διάγγελμα Μακρόν μετά τα επεισόδια στη Γαλλία
INTIME

Σε μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής, ο Εμανουέλ Μακρόν ετοιμάζεται να απευθυνθεί στους Γάλλους πολίτες με τηλεοπτικό διάγγελμα απόψε, στις 21:00 ώρα Ελλάδας.

Η παρέμβαση του Γάλλου προέδρου έρχεται μετά τις μαζικές διαδηλώσεις της προηγούμενης ημέρας, που σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και καταστροφές σε πολλές πόλεις της χώρας.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, εκφράζοντας την οργή τους για την ακρίβεια και διεκδικώντας απαντήσεις σε μια σειρά κοινωνικών ζητημάτων. Ωστόσο, η ένταση κλιμακώθηκε σε αρκετά σημεία, με αποτέλεσμα να σημειωθούν συγκρούσεις και ζημιές.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις δηλώσεις του Μακρόν και στα μηνύματα που θα επιλέξει να στείλει για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το διάγγελμα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη κοινωνική πίεση.

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