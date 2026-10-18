Αναφορές για νεκρό στη Γαλλία, ακρωτηριάστηκε 17χρονος – Χάος από Παρίσι μέχρι και τη Μασσαλία

1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί και ένας 17χρονος που ακρωτηριάστηκε στο Σεντ-Ετιέν συνθέτουν τον μέχρι στιγμής απολογισμό των βίαιων κινητοποιήσεων που έγιναν το Σάββατο στη Γαλλία, όπου σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια, εμπρησμούς και λεηλασίες. Αναφορές κάνουν λόγο και για νεκρό που έπαθε ανακοπή την ώρα των επεισοδίων.

Σύμφωνα με το BFMTV, ο διαδηλωτής έχασε τη ζωή του στο Παρίσι από καρδιακή ανακοπή, μετά από αδιαθεσία που ένιωσε στη λεωφόρο Μαζεντά, απ’ όπου πέρασε η πορεία.

Επικαλούμενο αστυνομική πηγή, το γαλλικό δίκτυο μετέδωσε ότι άλλοι διαδηλωτές τον μετέφεραν μέχρι τον σταθμό πρώτων βοηθιών του Château d’Eau, ωστόσο ο άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή μπροστά από τις εγκαταστάσεις. Η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού αναφέρει ότι «ένα άτομο που έχασε τη ζωή του έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε 1.200 συλλήψεις, 150 τραυματίες αστυνομικοί, στο περιθώριο των διαδηλώσεων που έγιναν για την ακρίβεια και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Κι ενώ ένας 17χρονος ακρωτηριάστηκε στο Σεντ Ετιέν, οι διοργανωτές και το συνδικάτο CGT μιλούν για 800.000 διαδηλωτές, με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών να υπολογίζει τη συμμετοχή σε 550.000 διαδηλωτές.

Στο Παρίσι, που βρέθηκε στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων, περίπου 110.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και ομάδων διαδηλωτών.