Δραματικές ώρες στη Γαλλία- Στις φλόγες το δημαρχείο της Λιμόζ – Κατέρρευσε το καμπαναριό

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο ιστορικό δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία, μετά τα επεισόδια που ακολούθησαν τη διαδήλωση της 17ης Οκτωβρίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε τμήματα του κτιρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ένταση ξέσπασε μετά την πορεία, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι. Άτομα με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε οχήματα της αστυνομίας, ενώ έσπασαν τζάμια και πυρπόλησαν το εσωτερικό του δημαρχείου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο, περίπου μεταξύ 17:00 και 18:00, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε πτέρυγα του κτιρίου. Οι φλόγες έφτασαν στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της.

Το βράδυ, το ιστορικό καμπαναριό κατέρρευσε, ενώ μεγάλο μέρος της στέγης καταστράφηκε. Η πυρκαγιά συνέχιζε να καίει το κτίριο, προκαλώντας ανησυχία για την έκταση των ζημιών.

Νέα στοιχεία για την έκταση των επεισοδίων στη Γαλλία αναφέρουν ότι περίπου 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις και τις ταραχές σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

Παράλληλα, στο Παρίσι, ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν επικεντρωθεί στην προστασία του προεδρικού μεγάρου των Ηλυσίων, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται και για το ενδεχόμενο απόπειρας εισβολής.

Ακρωτηριασμός 17χρονου διαδηλωτή από έκρηξη χειροβομβίδας

Σοβαρό τραυματισμό υπέστη ένας 17χρονος διαδηλωτής στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Σεντ-Ετιέν.

Ο νεαρός έχασε το δεξί του χέρι από έκρηξη χειροβομβίδας της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να σήκωσε τη χειροβομβίδα από το έδαφος, λίγο πριν αυτή εκραγεί.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της πόλης.

Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα από την IGPN, την υπηρεσία που διερευνά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί.