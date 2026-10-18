Επέστρεψε ο πάπας Λέων – «Ξαναρχίζω σταδιακά τις δραστηριότητές μου»

Το πρώτο μήνυμα μετά το εξιτήριο έστειλε ο πάπας Λέων ΙΔ΄, ευχαριστώντας τους πιστούς για τη στήριξη που του έδειξαν τις δύσκολες ημέρες της νοσηλείας του.

Ο ποντίφικας εμφανίστηκε στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, όπου ευλόγησε τους συγκεντρωμένους και μίλησε για την περιπέτεια της υγείας του.

«Ήταν μια κρίσιμη φάση. Ξαναρχίζω βαθμιαία τις δραστηριότητές μου, με τη βοήθεια του Θεού και των προσευχών σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πάπας στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, λέγοντας ότι η δική του δοκιμασία τον έκανε να αισθανθεί ακόμη πιο κοντά τους. Παράλληλα, ευχαρίστησε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι, από την οποία πήρε εξιτήριο το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Στο επίκεντρο το ταξίδι στη Λατινική Αμερική

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο της προγραμματισμένης επίσκεψής του στη Λατινική Αμερική, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, η πραγματοποίηση του ταξιδιού θα εξαρτηθεί από τις συστάσεις της ιατρικής ομάδας που τον παρακολουθεί. Ο ποντίφικας υποβλήθηκε σε επέμβαση την περασμένη Τρίτη και η επιστροφή του σε πλήρεις ρυθμούς θα γίνει σταδιακά, ανάλογα με την πορεία της ανάρρωσής του.