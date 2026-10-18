(Βίντεο) Νύχτα τρόμου σε Ουκρανία και Ρωσία – Νεκροί και φωτιές από τα πλήγματα

Βαρύς είναι ο απολογισμός των επιθέσεων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον τρεις νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Πλήγματα με πυραύλους και drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και υποδομές, ενώ φωτιές ξέσπασαν και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Στη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κορίτσι, τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις. Ζημιές υπέστησαν δύο πολυκατοικίες, 18 αυτοκίνητα και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Ανάλογη είναι η εικόνα στην Πολτάβα, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσικά drones. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εννέα πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Στη Βινίτσια, οι επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 180 drones, από τα οποία τα 152 αναχαιτίστηκαν.

Φωτιές σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Αγία Πετρούπολη

Την ίδια ώρα, ουκρανική επίθεση με drone στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας προκάλεσε έναν θάνατο και πέντε τραυματισμούς, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Αλεξάντρ Μπεγκλόφ.

Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν στον πετρελαϊκό τερματικό σταθμό της πόλης, σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου και σε άλλους αποθηκευτικούς χώρους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε, από την πλευρά του, ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 1.015 ουκρανικά drones στις ρωσικές περιφέρειες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι επιθέσεις και στις δύο πλευρές αφήνουν πίσω τους νεκρούς, καταστροφές και νέες πιέσεις σε κρίσιμες υποδομές, με τις εξελίξεις να παραμένουν στο επίκεντρο του πολέμου.