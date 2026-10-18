Η οργή ξεχειλίζει στη Γαλλία – Συγκρούσεις και καταστροφές

Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων έχουν μετατραπεί πολλές περιοχές της Γαλλίας. Οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας πήραν βίαιη τροπή, με εμπρησμούς, καταστροφές και εκατοντάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.200 σε εθνικό επίπεδο, ενώ περίπου 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια.

Σοκ προκαλεί ο ακρωτηριασμός ενός 17χρονου διαδηλωτή από έκρηξη αστυνομικής χειροβομβίδας στο Σεντ-Ετιέν. Ο νεαρός έχασε το δεξί του χέρι και μεταφέρθηκε σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα από την αρμόδια υπηρεσία που διερευνά υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί.

Στις φλόγες το δημαρχείο της Λιμόζ

Εικόνες καταστροφής καταγράφηκαν και στη Λιμόζ, όπου πυρκαγιά ξέσπασε στο ιστορικό δημαρχείο μετά τη διαδήλωση της 17ης Οκτωβρίου, στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες άνθρωποι.

Άτομα με καλυμμένα πρόσωπα έβαλαν φωτιά σε αστυνομικά οχήματα, έσπασαν τζάμια και πυρπόλησαν το εσωτερικό του κτιρίου. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε πτέρυγα του δημαρχείου, φτάνοντας στη στέγη και στον ξύλινο σκελετό της.

Το βράδυ, το ιστορικό καμπαναριό κατέρρευσε, ενώ μεγάλο μέρος της στέγης καταστράφηκε. Η εικόνα του κτιρίου έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκρούσεις και στο Παρίσι

Στη γαλλική πρωτεύουσα, οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν, με καμένα οχήματα και ζημιές σε καταστήματα και δημόσιους χώρους.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν γύρω από κυβερνητικά κτίρια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προστασία του προεδρικού μεγάρου των Ηλυσίων.

Οι κινητοποιήσεις έχουν λάβει πανεθνικές διαστάσεις, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, σύμφωνα με τις αναφορές που μεταδίδονται.

Οι αρχικές διαμαρτυρίες για την ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης συνοδεύτηκαν σε αρκετές πόλεις από επεισόδια και εμπρησμούς.

Οι γαλλικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τις καταστροφές και τον σοβαρό τραυματισμό του ανήλικου διαδηλωτή.