Ουίλιαμ και Κέιτ στην Ινδία – Το πρώτο κοινό ταξίδι μετά από τέσσερα χρόνια

Στη Μουμπάι της Ινδίας έφτασαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ, ξεκινώντας μια τριήμερη επίσημη επίσκεψη με περιβαλλοντικό, αλλά και διπλωματικό ενδιαφέρον.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου θα απονείμει το περιβαλλοντικό βραβείο Earthshot, το οποίο ίδρυσε το 2020, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Η επίσκεψη έχει και ιδιαίτερη προσωπική σημασία για το πριγκιπικό ζεύγος. Είναι η πρώτη κοινή τους αποστολή στο εξωτερικό εδώ και τέσσερα χρόνια, καθώς οι θεραπείες που ακολούθησε η πριγκίπισσα της Ουαλίας για τον καρκίνο είχαν περιορίσει σημαντικά τις μετακινήσεις της.

Το πρόγραμμα στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας περιλαμβάνει αρκετές διαφορετικές δραστηριότητες. Ο Ουίλιαμ αναμένεται να συμμετάσχει σε αγώνα κρίκετ, να χρησιμοποιήσει το μετρό της πόλης και να επισκεφθεί κινηματογραφικό στούντιο του Bollywood.

Το ταξίδι του βασιλικού ζεύγους συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τόσο στη Βρετανία όσο και στην Ινδία, καθώς συνδυάζει τη διεθνή προβολή περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών με την ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

Πηγή βίντεο///X (Twitter)RoyaNikkhah