Αναχαιτίστηκαν σχεδόν 140 ουκρανικά drones με στόχο τη Μόσχα

Σύμφωνα με ενημερώσεις μέσω Telegram του δημάρχου της ρωσικής πρωτεύουσας, του Σεργκέι Σαμπιάνιν, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε σχεδόν 140 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως νωρίς το πρωί.

Η νέα αυτή επίθεση καταγράφεται μερικές ημέρες πριν από τη συνάντηση στην Κίνα του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους ομολόγους του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Η σύνοδος αυτή, στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα, θα είναι η πρώτη του τύπου ανάμεσα στους κ.κ. Πούτιν, Τραμπ και Σι- ωστόσο δεν αναμένεται να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο δήμαρχος Μόσχας Σαμπιάνιν έκανε λόγο περί αναχαιτίσεων συνολικά 139 ουκρανικών drones στη σειρά των μηνυμάτων του ως σήμερα λίγο πριν από τις 02:00 το πρωί.

«Ειδικοί των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν συντρίμμια», σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι αναχαιτίσεις ανακοινώθηκαν έπειτα από ουκρανικά πλήγματα σε μεγάλο ρωσικό πετροχημικό εργοστάσιο, διυλιστήριο αργού και εργοστάσιο παραγωγής στρατιωτικών ειδών.