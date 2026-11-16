Τριμερής σύνοδο κορυφής Σι – Τραμπ – Πούτιν την Πέμπτη

Το Πεκίνο επιβεβαίωσε σήμερα ότι ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος ομόλογός τους Βλαντίμιρ Πούτιν θα συμμετάσχουν στην πρώτη τους τριμερή σύνοδο την Πέμπτη στη Σεντζέν, στη νοτιοανατολική Κίνα.

«Τη 19η Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα οργανώσει συνάντηση των αρχηγών κρατών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σεντζέν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Η τριμερής σύνοδος θα διεξαχθεί στο περιθώριο αυτής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), που αρχίζει μεθαύριο.

Το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος είχαν ήδη αναγγείλει την τριμερή συνάντηση, χωρίς όμως να έχει επιβαβαιωθεί από την Κίνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην συνάντηση φέρεται να επιδιώκει να θίξει το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών όπλων σε παγκόσμια κλίμακα. Επίσης, αναμένεται να απασχολήσει επίσης ο πόλεμος που εξαπολύθηκε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.

Ωστόσο, δεν αναμένεται να θίξει ο ίδιος τον πόλεμο της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ δήλωσε πως κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνάντησής του με τον ομόλογό του Σι, ο κινέζος πρόεδρος δεν ήταν θετικός όταν έθιξε την ιδέα να γίνουν τριμερείς συνομιλίες για την Ουκρανία.

Τόνισε ρητώς ότι «πρόκειται για ευρωπαϊκό πόλεμο» και «οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι επίσης παρόντες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε ο αρχηγός του γερμανικού κράτους στη δημόσια τηλεόραση ARD.