NBA: Influencer «έκλεψε την παράσταση» με αποκαλυπτική εμφάνιση

Η Brittany Renner και η φίλη της τράβηξαν την προσοχή των φίλων του NBA κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης Oklahoma City Thunder εναντίον LA Clippers.

Ένα βίντεο με μία από τις γυναίκες να επιστρέφει στη θέση της δίπλα στο παρκέ, μαζί με μια φωτογραφία που δείχνει αρκετούς άνδρες να κοιτούν προς την κατεύθυνσή της, έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες προκάλεσαν ένα κύμα από αστεία και αντιδράσεις.

Πηγή Βίντεο: X – upuknews