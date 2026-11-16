Ταϊλάνδη: Έντεκα νεκροί από μεγάλη πυρκαγιά σε κτίριο στο Πουκέτ

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στην τουριστική περιοχή Πατόνγκ του νησιού Πουκέτ, στην Ταϊλάνδη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από ηλεκτρικό βραχυκύκλωμα σε στύλο ηλεκτροδότησης έξω από κατάστημα ενοικίασης μοτοσικλετών.

Τα βασικά στοιχεία της τραγωδίας

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 03:17 τα ξημερώματα σε εμπορικό κτίριο επί της οδού Phang Muang Sai Kor, όπου στεγαζόταν επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων. Οι φλόγες τροφοδοτήθηκαν γρήγορα από καύσιμα, ελαστικά και πλαστικά μέρη περισσότερων από 100 σταθμευμένων μοτοσικλετών, με αποτέλεσμα να επεκταθούν σε πέντε γειτονικά κτίρια.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο 11 ατόμων (οκτώ γυναικών και τριών ανδρών), τα οποία εγκλωβίστηκαν στους επάνω ορόφους του κτιρίου και υπέκυψαν κυρίως από εισπνοή πυκνού καπνού. Επιπλέον, 16 έως 36 άτομα διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα με αναπνευστικά προβλήματα και τραύματα από σπασμένα γυαλιά.

Όπως διευκρίνισε η αστυνομία του Πουκέτ, κανένας ξένος τουρίστας δεν περιλαμβάνεται στους νεκρούς ή τους τραυματίες. Οι πληγέντες είναι υπήκοοι Ταϊλάνδης καθώς και ένας υπήκοος Μιανμάρ.

Ο κυβερνήτης του Πουκέτ και οι δημοτικές αρχές ανέφεραν πως οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι κατά τη διάρκεια καταιγίδας σημειώθηκε βραχυκύκλωμα σε υποσταθμό στύλου ηλεκτροδότησης, με σπινθήρες να πέφτουν πάνω στις σταθμευμένες μοτοσικλέτες. Η αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εμπρησμού και συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση των συνθηκών