Μαρίν Λεπέν για γάμους ομόφυλων: «Έχω αλλάξει γνώμη»

Σημαντική αλλαγή στις απόψεις της για τους γάμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών ανακοίνωσε η Μαρίν Λεπέν, παραδεχόμενη ότι πλέον δεν υποστηρίζει την κατάργησή τους στη Γαλλία.

Σε συνέντευξή της στο κοινοβουλευτικό τηλεοπτικό δίκτυο LCP, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συναγερμού (RN) δήλωσε ότι έχει αναθεωρήσει πλήρως τη θέση της. Παράλληλα, αναγνώρισε πως είχε λανθασμένη προσέγγιση και στο ζήτημα της διπλής υπηκοότητας, την απαγόρευση της οποίας υποστήριζε επί σειρά ετών.

Αλλαγή στάσης για τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκπομπής «Brevet présidentiel» του LCP, όπου πολιτικοί που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν τη γαλλική προεδρία απαντούν σε ερωτήσεις νέων.

Όταν ο 15χρονος Νοά, μαθητής από το Μπορντό, της υπενθύμισε ότι το 2013 είχε δεσμευτεί να καταργήσει τη νομοθεσία που αναγνωρίζει τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, η Λεπέν απάντησε ότι πλέον έχει αλλάξει ξεκάθαρα άποψη.

Όπως εξήγησε, η παλαιότερη αντίθεσή της βασιζόταν στον φόβο ότι η αναγνώριση των συγκεκριμένων γάμων θα μπορούσε να οδηγήσει στη νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι αυτό το ενδεχόμενο δεν επιβεβαιώθηκε μέχρι σήμερα, αν και εξακολουθεί να διαφωνεί με την πρακτική της παρένθετης μητρότητας.

Η μεταστροφή της αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς ο Εθνικός Συναγερμός είχε αντιταχθεί έντονα στη νομοθεσία του 2013. Την ίδια στιγμή, ενόψει των προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι η Λεπέν ενδέχεται να επιχειρεί να διευρύνει την εκλογική της απήχηση, προσεγγίζοντας και ψηφοφόρους της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

«Έκανα λάθος» για τη διπλή υπηκοότητα

Αυτοκριτική έκανε η Λεπέν και για την παλαιότερη πρότασή της να απαγορευτεί η διπλή υπηκοότητα. Η συγκεκριμένη θέση αποτελούσε βασικό στοιχείο του πολιτικού προγράμματος του κόμματός της και είχε συμπεριληφθεί στις προεδρικές εκστρατείες του 2012 και του 2017.

Τότε υποστήριζε ότι οι πολίτες με δύο υπηκοότητες θα έπρεπε να επιλέξουν ποια επιθυμούν να διατηρήσουν. Πλέον, αναγνωρίζει ότι η πρόταση αυτή δημιουργούσε αδικαιολόγητες υποψίες σχετικά με την αφοσίωσή τους στη Γαλλία.

Όπως σημείωσε, πολλοί άνθρωποι έχουν δύο υπηκοότητες, επειδή διαθέτουν την εθνικότητα της χώρας στην οποία γεννήθηκαν και εκείνη της καταγωγής των γονιών τους.

Η γενική απαγόρευση είχε ήδη αφαιρεθεί από το προεδρικό της πρόγραμμα το 2022. Ωστόσο, το 2024 το ζήτημα επανήλθε, όταν ο Εθνικός Συναγερμός πρότεινε τον αποκλεισμό πολιτών με διπλή υπηκοότητα από ορισμένες ευαίσθητες δημόσιες θέσεις.

Οι προτάσεις για τους νέους και η επίθεση στον Μελανσόν

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Λεπέν παρουσίασε και προτάσεις για τη νέα γενιά, μεταξύ των οποίων η δωρεάν απόκτηση άδειας οδήγησης για όσους διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την αρχή της «εθνικής προτεραιότητας» στη στέγαση, υποστηρίζοντας ότι οι Γάλλοι πρέπει να προηγούνται στην πρόσβαση σε κοινωνικές και φοιτητικές κατοικίες.

Τα στεγαστικά επιδόματα πρότεινε να διατηρηθούν, αλλά να χορηγούνται σε Γάλλους πολίτες και αλλοδαπούς που έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια πλήρους απασχόλησης στη χώρα.

Τέλος, σχολίασε την απήχηση του Ζαν-Λικ Μελανσόν στους νέους ψηφοφόρους, χαρακτηρίζοντας το πολιτικό του σχέδιο «αδιέξοδο». «Η επανάσταση καταλήγει πάντα να τρώει τα παιδιά της», ανέφερε χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στις πολιτικές επιλογές της ριζοσπαστικής Αριστεράς.