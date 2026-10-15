Τουρκία: Τρεις νεκροί και τέσσερις αγνοούμενοι από την κακοκαιρία στην Κωνσταντινούπολη

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τέσσερις ακόμη αγνοούνται εξαιτίας των καταρρακτωδών βροχοπτώσεων που έπληξαν την Κωνσταντινούπολη. Η σφοδρή κακοκαιρία μετέτρεψε κεντρικούς οδικούς άξονες σε χειμάρρους, πλημμύρισε εκατοντάδες σπίτια και καταστήματα, ενώ οδήγησε στον απεγκλωβισμό δεκάδων εγκλωβισμένων πολιτών.

Τα θύματα της κακοκαιρίας περιλαμβάνουν έναν άνδρα αγνώστων λοιπών στοιχείων που εντοπίστηκε στην περιοχή Κιαάτχανε, έναν 14χρονο στο Φατίχ από ηλεκτροπληξία, και έναν 34χρονο στο Σαριγέρ που έχασε τη ζωή του προσπαθώντας να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο.

Οι καταστροφές είναι εκτεταμένες σε πολλαπλές συνοικίες: στο Σαριγέρ και τη Σίλε καταγράφηκαν εγκλωβισμοί και ζημιές σε κατοικίες, στο Μπέικοz επλήγησαν καλλιέργειες, ενώ στο Μπεσίκτας κατέρρευσε τοίχος αντιστήριξης. Παράλληλα, προβλήματα παρουσιάστηκαν σε υποδομές όπως σταθμοί μετρό και σχολεία.

Σύμφωνα με τις αρχές, τα ύψη βροχόπτωσης έφτασαν σε πρωτοφανή επίπεδα, με το Μπέικοζ να καταγράφει 273,1 χιλιοστόμετρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ διαβεβαίωσε ότι ξεκινά άμεσα η καταγραφή των ζημιών για την οικονομική στήριξη των πληγέντων.