Έντι Ράμα: “Δεν θα παραιτηθώ”

Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία με την πρωτεύσα της χώρας, αλλά και άλλες πόλεις, να θυμίζει πεδίο μάχης

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, απάντησε στο αίτημα τελεσίγραφο των διαδηλωτών, οι οποίοι του ζήτησαν να παραιτηθρί έως τις 13:00 τοπική ώρα.

Ο Έντι Ράμα, κρατά κάθετη στάση, καθώς όπως δήλωσε στο Reuters: “Δεν θα παραιτηθώ. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν με εκλογές“. Επίσης, τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει στη βία να εμποδίσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας.

Ειδικότερα ανέφερε: “Η ευθύνη μου είναι να ακούσω, να απαντήσω σε εύλογες ανησυχίες και να προχωρήσω την Αλβανία μπροστά. Η εναλλακτική λύση θα ήταν η προδοσία των Αλβανών που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση”.

Τα επεισόδια εξακολλουθούν να σημειώνονται στους δρόμους των Τιράνων, μεταξύ ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φοιτητών. Η πόλη έχει παραλύσει καθώς οι διαδηλώσεις έχουν πάρει μεγάλη διάσταση. Επιπλέον, μαζί με τους διαδηλωτές είναι και μαθητές, ενώ κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και σε άλλες πόλεις της Αλβανίας, όπως στο Ελμπασάν, τη Σκοδρα, την Κορυτσά όπου φοιτητές και μαθητές προκαλούν ζημιές σε δημόσια κτίρια.