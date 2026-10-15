Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση για Μ. Μαρκλ και Πρίγκιπα Χάρι
Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έκαναν η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι μετά την επιστροφή τους στην Μ. Βρετανία.
Το ζευγάρι επισκέφτηκε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Νότινγχαμ, το οποίο διαχειρίζεται μία φιλανθρωπική οργάνωση νέων. Ο πρίγκιπας Χάρι το 2025, είχε δωρίσει το χρηματικό ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών στην φιλανθρωπική οργάνωση.
Έπειτα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ επισκέφτηκαν ακόμη μία φιλανθρωπική οργάνωση η οποία αγωνίζεται κατά της επισιτιστικής φτώχιας. Μάλιστα η Μέγκαν Μάρκλ είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε δωρεά στην συγκεκριμένη φιλανθρωπική οργάνωση, του ύψους των 10.000 λιρών, έσοδα τα οποία προέρχονται από τις πωλήσεις ενός μαγειρικού βιβλίου που είχε εκδοθεί.
Η έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου είχε σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα μετά την φονική πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο.
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