Πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση για Μ. Μαρκλ και Πρίγκιπα Χάρι

Την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έκαναν η Μέγκαν Μαρκλ και ο Πρίγκιπας Χάρι μετά την επιστροφή τους στην Μ. Βρετανία.

AP Photo/Maja Smiejkowska

Το ζευγάρι επισκέφτηκε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Νότινγχαμ, το οποίο διαχειρίζεται μία φιλανθρωπική οργάνωση νέων. Ο πρίγκιπας Χάρι το 2025, είχε δωρίσει το χρηματικό ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών στην φιλανθρωπική οργάνωση.

AP Photo/Maja Smiejkowska)

Έπειτα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ επισκέφτηκαν ακόμη μία φιλανθρωπική οργάνωση η οποία αγωνίζεται κατά της επισιτιστικής φτώχιας. Μάλιστα η Μέγκαν Μάρκλ είχε προχωρήσει στο παρελθόν σε δωρεά στην συγκεκριμένη φιλανθρωπική οργάνωση, του ύψους των 10.000 λιρών, έσοδα τα οποία προέρχονται από τις πωλήσεις ενός μαγειρικού βιβλίου που είχε εκδοθεί.

Η έκδοση του συγκεκριμένου βιβλίου είχε σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα μετά την φονική πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο.