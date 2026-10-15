Ιταλία: Απεργούν οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί φορτηγών

διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των μεταφορών

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν από αύριο οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί φορτηγών στη Σικελία και την Καλαβρία, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και των μεταφορών. Η απεργία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Πέμπτη.

Οι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι η μεταφορά εμπορευμάτων έχει γίνει πλέον ασύμφορη. Εκτός από την τιμή του πετρελαίου κίνησης, σημαντική επιβάρυνση αποτελούν και οι αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που συνδέουν τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία.

Ανησυχία για την τροφοδοσία της αγοράς

Οι κινητοποιήσεις προκαλούν ανησυχία για πιθανές καθυστερήσεις στον ανεφοδιασμό των σούπερ μάρκετ, αλλά και στις παραδόσεις εμπορευμάτων. Οι επιπτώσεις αναμένεται να εξαρτηθούν από τη διάρκεια και την έκταση της απεργίας.

Την ίδια ώρα, διαμαρτυρίες με βασικό αίτημα τη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Απουλία. Στις δράσεις συμμετέχουν έμποροι, αγρότες και ιδιοκτήτες φορτηγών.

Έρχεται και απεργία στην αλιεία

Στις 22 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί πανιταλική απεργία στον τομέα της αλιείας, προσθέτοντας ένα ακόμη μέτωπο κινητοποιήσεων.

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι.

Εάν δεν υπάρξουν απαντήσεις στα αιτήματα των επαγγελματιών, εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι διαμαρτυρίες ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της Ιταλίας.