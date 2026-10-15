Γαλλία: Κίτρινα Γιλέκα και μαθητές ενώνουν την οργή τους στους δρόμους το Σάββατο

Εκατοντάδες διαδηλώσεις ανακοίνωσε το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» για μεθαύριο Σάββατο, με στόχο την καταγγελία του υψηλού κόστους ζωής. Η κινητοποίηση, που έρχεται έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, επιχειρεί να ενσωματώσει το τρέχον κύμα οργής μαθητών και φοιτητών απέναντι στον πληθωρισμό-ρεκόρ.

Το νέο κύμα αμφισβήτησης ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου από την περιοχή του Παρισιού και πλέον επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Γαλλία. Η οργή των μαθητών λυκείου, οι οποίοι διεκδικούν περισσότερους πόρους για την παιδεία, λειτούργησε ως καταλύτης για τη μαζική επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων» μέσω των μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτή η «σύγκλιση αγώνων» προκαλεί έντονη ανησυχία στις αρχές, καθώς εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον οξύτατων κοινωνικών πιέσεων. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,1% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του προηγούμενου έτους.

‘Η εξέλιξη αυτή πλήττει άμεσα την αγοραστική δύναμη των πολιτών, την ώρα που η χώρα παραμένει υπερχρεωμένη. Στο πολιτικό πεδίο, το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) στηρίζει ανοιχτά τις κινητοποιήσεις, προσδοκώντας πολιτικά οφέλη, ενώ την ίδια στιγμή η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λεπέν προηγείται στις δημοσκοπήσεις. Παράλληλα, οι κυριότερες οργανώσεις νεολαίας, που αντιδρούν στις συνθήκες μάθησης και στην πλατφόρμα Parcoursup, καλούν σε μαζική συμμετοχή.

Κάτω από το κοινό σύνθημα «Κίτρινα Γιλέκα και Νεολαία», μια διαδικτυακή έκκληση ενώνει εργαζόμενους, αγρότες, πυροσβέστες και συνταξιούχους. Τα αιτήματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα: από την ακρίβεια στα καύσιμα και το πάγωμα των μισθών, μέχρι τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την αστυνομική καταστολή.

‘Ο Φρανσουά Μπουλό, εκ των ηγετικών φυσιογνωμιών του κινήματος, δήλωσε ότι η κοινή αντίδραση πυροδοτήθηκε από τα κρούσματα αστυνομικής βίας κατά μαθητών. Ο σχεδιασμός για το Σάββατο περιλαμβάνει περισσότερες από 1.000 δράσεις σε όλη τη χώρα, με αποκλεισμούς δρόμων, βενζινάδικων και διυλιστηρίων. Από την πλευρά τους, οι αρχές προβλέπουν μικρότερη συμμετοχή των νέων λόγω των σχολικών διακοπών, ωστόσο έχουν ήδη επιβάλει προληπτικές απαγορεύσεις διαδηλώσεων γύρω από κυβερνητικά κτίρια και το προεδρικό μέγαρο. Τέλος, η κυβέρνηση κρατά σκληρή στάση, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να καταγγέλλει ότι η μαθητική κινητοποίηση μετατρέπεται σε «κίνημα αστικής βίας».

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για απαράδεκτες επιθέσεις με πυροτεχνήματα σε λύκεια, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές προσβάλλουν τους ίδιους τους μαθητές που επιθυμούν να εκφράσουν ειρηνικά τη δυσαρέσκειά τους.