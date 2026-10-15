Συναγερμός στον Κόλπο του Ομάν- Φλέγεται πετρελαιοφόρο

Πετρελαιοφόρο τυλίχθηκε στις φλόγες στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στο ανατολικό τμήμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που μεταδόθηκε σήμερα από κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ιρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι το πλοίο παραβίασε τους ισχύοντες κανόνες και επιχείρησε να περάσει από περιοχή περιορισμένης πρόσβασης.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το πετρελαιοφόρο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα εντοπισμού του, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, ούτε για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια περιοχή, καθώς τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασική δίοδο για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.