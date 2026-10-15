Μερτς: Νέο πακέτο στήριξης για την Ουκρανία ζητά η ΕΕ

Την αύξηση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Ουκρανία για το 2027 ζητά ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ότι οι σημερινοί πόροι ενδέχεται να μην επαρκούν για τις ανάγκες του Κιέβου.

«Θα πρέπει να αυξήσουμε και πάλι τη χρηματοδότηση», δήλωσε από τις Βρυξέλλες, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως τόνισε, η στήριξη πρέπει να έχει διάρκεια και να καλύπτει τις ανάγκες της χώρας σε βάθος χρόνου.

Για το 2026, η οικονομική και στρατιωτική βοήθεια θεωρείται εξασφαλισμένη. Το επόμενο έτος, ωστόσο, προμηνύεται δυσκολότερο, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό από αυτό που είχε αρχικά υπολογιστεί.

Η ΕΕ έχει εγκρίνει δάνειο 90 δις ευρώ για την περίοδο 2026-2027, με 45 δισ. ευρώ να αντιστοιχούν στο 2027. Το ποσό θεωρείται ανεπαρκές, ενώ οι 27 ηγέτες αναζητούν πρόσθετες λύσεις. Προς το παρόν, δεν αναμένεται οριστική απόφαση.

Στο τραπέζι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ξανά στο προσκήνιο βρίσκεται η αξιοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στην Ευρώπη, συνολικού ύψους περίπου 210 δις ευρώ. Οι αντιρρήσεις αρκετών κρατών, μεταξύ των οποίων και το Βέλγιο, εξακολουθούν να εμποδίζουν μια συμφωνία.

Ο Μερτς ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια δεν πρέπει να μεταφερθούν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας. «Είναι δική μας υπόθεση και εμείς θα αποφασίσουμε», ανέφερε, επιμένοντας ότι τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να παραμείνουν δεσμευμένα στην Ευρώπη.

Στο επίκεντρο και οι ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις

Στις Βρυξέλλες αναμένεται και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος θα συμμετάσχει για πρώτη φορά στη σύνοδο κορυφής και θα συναντηθεί με Ευρωπαίους αξιωματούχους, μεταξύ αυτών και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

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Την ίδια ώρα, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες τάχθηκαν υπέρ του δικαιώματος της Ουκρανίας να πλήττει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσουν τέτοιες επιθέσεις.

Ο πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, υποστήριξε ότι όσο περισσότερο περιορίζεται η δυνατότητα της Ρωσίας να επεξεργάζεται και να εξάγει ενέργεια, τόσο το καλύτερο για την Ουκρανία.

Η χρηματοδότηση του Κιέβου και η διαχείριση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων παραμένουν, έτσι, δύο από τα βασικά ζητήματα της ευρωπαϊκής συζήτησης.