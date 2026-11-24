Συναγερμός σήμανε στο Σικάγο των ΗΠΑ, όταν ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε κτίριο, την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον πέντε άτομα τραυματίστηκαν. Ανάμεσά τους βρίσκονται τρεις πυροσβέστες και δύο πολίτες, οι οποίοι φέρεται να χτυπήθηκαν από συντρίμμια που εκτοξεύτηκαν κατά την έκρηξη.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ήταν μεγάλη, με σχεδόν 100 πληρώματα να σπεύδουν στο σημείο για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Ευτυχώς, το κτίριο είχε ήδη εκκενωθεί πριν από την έκρηξη.

Οι πυροσβέστες συνέχισαν την επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.