Η μητέρα της έλεγε ψέματα ότι έχει καρκίνο, της έκανε ενέσεις στεροειδών και παρουσίασε πλαστή γνωμάτευση

Η μητέρα της έλεγε ψέματα ότι έχει καρκίνο, της έκανε ενέσεις στεροειδών και παρουσίασε πλαστή γνωμάτευση

Στη σύλληψη μιας 32χρονης γυναίκας στο Οχάιο προχώρησαν οι αρχές, καθώς φέρεται να έλεγε ψευδώς επί μήνες ότι η 4χρονη κόρη της έπασχε από λευχαιμία, υποβάλλοντάς την σε περιττές ιατρικές θεραπείες και στερώντας της τις στερεές τροφές.

Η Ντανιέλ Ρόουαν κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 10 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της 32χρονης έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, είχε προηγηθεί έντονος καβγάς με τον σύζυγό της, ο οποίος απαίτησε να δει τον ιατρικό φάκελο του παιδιού.

Ο άνδρας φέρεται να πήρε στη συνέχεια τις δύο κόρες του και να τις μετέφερε στο σπίτι των γονιών της Ρόουαν. Ωστόσο, η 32χρονη εμφανίστηκε και εκεί, επιμένοντας ότι έπρεπε να χορηγήσει στη μικρότερη κόρη της τη φαρμακευτική αγωγή της.

Όπως κατέθεσε ο σύζυγός της στους αστυνομικούς, η Ρόουαν είχε ενημερώσει από τον Μάιο συγγενείς και φίλους ότι το κορίτσι έπασχε από λευχαιμία. Μάλιστα, φέρεται να του είχε χορηγήσει επανειλημμένα ενέσεις στεροειδών, με αποτέλεσμα να πάρει βάρος και να παρουσιάζει ευερεθιστότητα.

Το πλαστό ιατρικό έγγραφο και οι υποψίες της οικογένειας

Οι υποψίες των συγγενών ενισχύθηκαν όταν η 32χρονη υποστήριζε ότι η μικρή χρειαζόταν ημιμόνιμο ενδοφλέβιο καθετήρα, αλλά η σχετική διαδικασία αναβαλλόταν συνεχώς.

Παράλληλα, παρουσίασε ένα έγγραφο που φερόταν να προέρχεται από το ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου Cincinnati Children’s Hospital και να επιβεβαιώνει τη διάγνωση καρκίνου. Όταν, όμως, οι συγγενείς το έδειξαν σε γιατρό, ενημερώθηκαν ότι ήταν πλαστό.

Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το παιδί δεν έπασχε από καρκίνο. Η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανό περιστατικό συνδρόμου Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου.

Επιπλέον, η μητέρα φέρεται να είχε πει ψέματα και στον παιδίατρο, ισχυριζόμενη ότι η κόρη της δεν μπορούσε να καταναλώσει στερεές τροφές. Έπειτα από αυτό, ο γιατρός συνέστησε τρία έως τέσσερα μπουκάλια PediaSure υψηλής θερμιδικής αξίας καθημερινά. Η διατροφή αυτή προκάλεσε στο κορίτσι πόνους και δυσκοιλιότητα.

Η 32χρονη αρνήθηκε ότι είχε ισχυριστεί πως η κόρη της έπασχε από καρκίνο. Όταν, ωστόσο, οι αστυνομικοί τής έδειξαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες αναφερόταν στη διάγνωση, εκείνη υποστήριξε ότι δεν θυμόταν να τις είχε δημοσιεύσει.

Τι είναι το σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου

Πρόκειται για σοβαρή ψυχική διαταραχή κατά την οποία ένα άτομο προσποιείται ότι κάποιος άλλος είναι άρρωστος ή προκαλεί σκόπιμα σωματικά ή ψυχικά συμπτώματα σε αυτόν.

Στόχος είναι να εξασφαλίσει προσοχή και φροντίδα μέσα σε ένα ιατρικό περιβάλλον. Το κίνητρο θεωρείται κυρίως ψυχολογικό και όχι η απόκτηση κάποιου πρακτικού οφέλους.