Καναδάς: Έκανε τατουάζ πληκτρολόγιο για να επικοινωνεί με τον γιο της με αυτισμό

Μητέρα στον Καναδά έκανε τατουάζ πληκτρολόγιο στον πήχη του χεριού της για να μπορεί να επικοινωνεί με τον γιο της που έχει αυτισμό.

Η Τζέσικα Φλέτσερ μέσα από ένα πληκτρολόγιο βρήκε τρόπο να βοηθήσει τον γιό της με αυτισμό να επικοινωνήσει, ακόμη και όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κάποια ηλεκτρονική συσκευή, όπως τάμπλετ.