Λιποθύμησε φρουρός μπροστά στον Μακρόν στα Ηλύσια Πεδία

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων, στο Παρίσι, όταν Γάλλος φρουρός κατέρρευσε μπροστά στον Εμανουέλ Μακρόν, κατά την επίσημη υποδοχή του προέδρου της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι.

Ο άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του την ώρα που ο Σλοβάκος πρόεδρος έφτανε στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο.

Η αντίδραση του Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος πλησίασε αμέσως τον πεσμένο φρουρό, μαζί με μέλη του προσωπικού, ενώ στη συνέχεια εργαζόμενοι ανέλαβαν να τον απομακρύνουν από το σημείο.

Το περιστατικό δεν εμπόδισε τη συνέχιση της επίσημης επίσκεψης. Ο Μακρόν υποδέχθηκε κανονικά τον Πελεγκρίνι και ακολούθησε ο προγραμματισμένος χαιρετισμός των δύο ηγετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της λιποθυμίας, ούτε υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του φρουρού.

Πηγή βίντεο/X (Twitter) – CBSNews