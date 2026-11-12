Αυστραλία: 17χρονος βρέθηκε ζωντανός σε δάσος

Ζωντανός εντοπίστηκε ο 17χρονος William, έπειτα από έξι ημέρες μόνος σε πυκνό δάσος στην περιοχή Walhalla, περίπου 185 χιλιόμετρα ανατολικά της Μελβούρνης, στην πολιτεία της Βικτώριας.

Ο έφηβος είχε χαθεί κατά τη διάρκεια εκδρομής για κάμπινγκ και βρέθηκε από πλήρωμα αστυνομικού ελικοπτέρου, κοντά σε ρέμα και σε απόκρημνη περιοχή.

Ο William είχε εξαφανιστεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, ενώ βρισκόταν για κάμπινγκ με φίλο του. Είχε απομακρυνθεί από την κατασκήνωση για να παραλάβει επιπλέον εξοπλισμό, όμως δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Η αστυνομία εκτιμά ότι αποπροσανατολίστηκε προσπαθώντας να βρει τον δρόμο του προς το σημείο όπου είχαν κατασκηνώσει. Κατά την περιπλάνησή του σε δύσβατο έδαφος, φέρεται να έπεσε σε απόκρημνη πλαγιά κοντά σε ρέμα και να εγκλωβίστηκε, χωρίς να μπορεί να μετακινηθεί.

Έξι ημέρες στο δάσος της Walhalla

Το σημείο όπου παρέμεινε ο 17χρονος βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από την κατασκήνωση. Δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, ενώ τα τρόφιμα και το νερό είχαν μείνει πίσω.

Για να επιβιώσει, είχε μόνο ένα σακουλάκι πατατάκια και έπινε νερό από το ρέμα, όπως αναφέρουν αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

Στις έρευνες συμμετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, διασώστες και εθελοντές. Οι ομάδες αναζήτησης «χτένισαν» την ευρύτερη περιοχή επί έξι ημέρες, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και εναέρια μέσα.

Το αστυνομικό ελικόπτερο εντόπισε τον William

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί, όταν το πλήρωμα του αστυνομικού ελικοπτέρου εντόπισε μέσα στο δάσος ένα αντικείμενο από τον εξοπλισμό του κάμπινγκ.

Κατά την εναέρια έρευνα της περιοχής, οι αστυνομικοί είδαν τον William ξαπλωμένο πάνω σε βράχο, δίπλα στο ρέμα. Η αστυνομία της Βικτώριας δημοσιοποίησε βίντεο από τον εντοπισμό του.

Στα πλάνα, ο 17χρονος σηκώνεται, αντιλαμβάνεται το ελικόπτερο και χαιρετά το πλήρωμα, δείχνοντας με το χέρι του ότι είναι καλά. Διασώστης κατέβηκε στο σημείο και τον ανέβασε στο ελικόπτερο με ειδικό μηχανισμό ανύψωσης.

Ο William μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και παρακολούθηση. Παρά την πολυήμερη παραμονή του στο δάσος, είχε υποστεί ηλιακό έγκαυμα και εκδορές, όμως βρισκόταν σε σχετικά καλή κατάσταση.