Ουκρανικό: Στη Μόσχα Γουίτκοφ και Κούσνερ – Θα συναντηθούν με τον Πούτιν

Διπλωματικός μαραθώνιος των ΗΠΑ σε Μόσχα και Δουβλίνο μετά τις συνομιλίες του Αμπού Ντάμπι για το Ουκρανικό

Στη Μόσχα έφτασαν σήμερα το πρωί οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, με επόμενο σταθμό το Δουβλίνο, όπου θα συναντήσουν τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Οι επαφές αυτές αποτελούν συνέχεια των ρωσοουκρανικών διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν στο Αμπού Ντάμπι με αμερικανική διαμεσολάβηση.

Στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας τους δύο αξιωματούχους υποδέχθηκε ο ειδικός εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμιτρίεφ, ενώ σύμφωνα με πλάνα της ρωσικής τηλεόρασης, η αυτοκινητοπομπή τους αποχώρησε από το σημείο στις 07:00 ώρα Ελλάδας.

Φτάνοντας στο Δουβλίνο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την εκτίμηση ότι διαφαίνεται «ένα παράθυρο ευκαιρίας» ώστε οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε εκεχειρία πριν από το 2027.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Αμερικανοί πήγαν να δουν τον Πούτιν έχοντας συγκεκριμένα στοιχεία. Θα ήθελα πολύ να γυρίσουν στο Δουβλίνο με συγκεκριμένα στοιχεία», ανέφερε, δηλώνοντας μεν επιφυλακτικός, αλλά υπογραμμίζοντας πως «ελπίζει». Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος υποδέχθηκε θετικά «την αλλαγή στάσης» της Ουάσιγκτον ως προς την εμπλοκή της Ευρώπης στις διαβουλεύσεις, σημειώνοντας ότι «η αμερικανική πλευρά προσεγγίζει πλέον το ζήτημα πιο θετικά, πιο θερμά».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εκτίμησε πως οι επαφές στο Αμπού Ντάμπι κατέδειξαν ότι ΗΠΑ, Ουκρανία και Ευρώπη βρίσκονται σε «απόλυτη ευθυγράμμιση και ενότητα».

Κατά τη διάρκεια του διήμερου απευθείας διαλόγου —του πρώτου έπειτα από οκτώ και πλέον μήνες— Μόσχα και Κίεβο συμφώνησαν σε μια νέα, εκτεταμένη ανταλλαγή αιχμαλώτων, ωστόσο παρέμειναν σε διάσταση αναφορικά με τον ρόλο που καλείται να παίξει η Ευρώπη στη διαδικασία. Παρότι τα χειροπιαστά αποτελέσματα για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, παραμένουν περιορισμένα, αμφότερες οι πλευρές έκαναν λόγο για πρόοδο και επιβεβαίωσαν τη συνέχεια των συνομιλιών.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική τηλεόραση μετά το πέρας των επαφών, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, ο εθνικιστής ιστορικός Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, υποστήριξε ότι «κύριος στόχος» του διαλόγου είναι η διαμόρφωση ενός «συστήματος ασφαλείας» στην Ευρώπη, παρομοιάζοντάς το με μια νέα «Γιάλτα και Πότσνταμ» — παραπέμποντας στις διασκέψεις του 1945, όπου η ΕΣΣΔ και οι δυτικές δυνάμεις καθόρισαν τις σφαίρες επιρροής στη μεταπολεμική Ευρώπη.

Αξιοποιώντας τη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών, ο Κούσνερ γνωστοποίησε ότι ο ίδιος και ο Γουίτκοφ θα εξετάσουν με τον Πούτιν «όσα συζητήθηκαν» στο Αμπού Ντάμπι, επιδιώκοντας «να υπάρξει πρόοδος», προτού μεταβούν στο Δουβλίνο για να ενημερώσουν τον Ζελένσκι. Από την πλευρά της Μόσχας, ο Μεντίνσκι επιβεβαίωσε τη συνέχιση του «διαλόγου», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η Ρωσία θα προσυπογράψει συμφωνία αποκλειστικά με τους δικούς της «όρους» και αποκλείοντας κάθε «πιθανότητα» για «ανταλλαγή» εδαφών.

Ο ρόλος της Ευρώπης

Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υφίστανται «σημαντικές διαφορές». Τόσο η Ουάσιγκτον όσο και το Κίεβο θεωρούν ότι οι συνομιλίες θα πρέπει σε επόμενη φάση να διευρυνθούν με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας.

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε την Τετάρτη την ευρωπαϊκή συμμετοχή, τονίζοντας πως η επίτευξή της δεν ήταν «απλή» υπόθεση, ενώ μια ημέρα νωρίτερα είχε καλέσει την Ευρώπη να ορίσει τον εκπρόσωπό της εντός του Νοεμβρίου. Αντιθέτως, η Μόσχα επιμένει στον αποκλεισμό της Ευρώπης. Ο Μεντίνσκι απέρριψε το ενδεχόμενο ρωσοευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας πως «δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς τον ρόλο τους» και προσθέτοντας ότι η Ρωσία «δεν έχει δεχθεί καμία ειρηνευτική πρωτοβουλία ή συγκεκριμένη πρόταση από ευρωπαϊκά κράτη».

Μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων

Στο πεδίο των απτών συμφωνιών, ΗΠΑ, Ουκρανία και Ρωσία ανακοίνωσαν ότι επίκειται μια ευρείας κλίμακας ανταλλαγή κρατουμένων. Ο Κούσνερ τη χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη ανθρωπιστική απελευθέρωση κρατουμένων» από την έναρξη της σύρραξης, διευκρινίζοντας ότι ο ακριβής αριθμός των προσώπων θα «οριστικοποιηθεί» εντός της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε εκφράσει την επιθυμία για «μια ανταλλαγή 1.000 (αιχμαλώτων) με 1.000, ή ακόμη και 1.500 με 1.500». Η ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου και σορών στρατιωτών παραμένει ένας από τους ελάχιστους διαύλους τακτικής συνεργασίας ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.