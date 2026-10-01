Μαρόκο: Δημοσιογράφοι και ακτιβιστές σε καθεστώς “big brother”

«Οικοσύστημα παρακολούθησης» στο Μαρόκο καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία, υποστηρίζοντας ότι ο μηχανισμός ασφαλείας της χώρας χρησιμοποίησε κατασκοπευτικό λογισμικό, μαγνητοσκοπήσεις και άλλες τεχνολογίες για να εκφοβίζει και να φιμώνει δημοσιογράφους και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έκθεση της οργάνωσης, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, βασίζεται σε αποκαλύψεις πρώην εργαζομένου στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου της Επικράτειας (DGST), αλλά και σε δημοσιογραφική έρευνα συνεργαζόμενων μέσων.

Στο στόχαστρο δημοσιογράφοι και ακτιβιστές

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές παρακολουθούνταν χωρίς να το γνωρίζουν. Οι μαγνητοσκοπήσεις, όπως αναφέρει η οργάνωση, γίνονταν σε γραφεία, οχήματα, χώρους κράτησης, ακόμη και στα υπνοδωμάτιά τους.

Παράλληλα, οι τηλεφωνικές κλήσεις προσώπων που βρίσκονταν στο στόχαστρο φέρεται να ηχογραφούνταν και να παρακολουθούνταν συστηματικά. Η Αμνηστία καταγγέλλει ακόμη ότι καταστήματα τηλεφωνίας πωλούσαν κινητά τηλέφωνα που είχαν ήδη μολυνθεί με κακόβουλο λογισμικό από την DGST.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν και σε εκστρατείες δυσφήμισης ακτιβιστών, κυρίως γυναικών, με στόχο να πληγεί η αξιοπιστία τους στην κοινή γνώμη.

Το Pegasus και οι διαψεύσεις του Μαρόκου

Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι οι μαροκινές αρχές χρησιμοποίησαν το κατασκοπευτικό λογισμικό Pegasus, που ανέπτυξε η ισραηλινή NSO Group, από το 2017 έως το 2021, «αν όχι και αργότερα». Όπως σημειώνει, το Pegasus ήταν μόνο ένα από τα εργαλεία παρακολούθησης που αποκτήθηκαν από εταιρείες στο Ισραήλ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ.

Το Μαρόκο διαψεύδει διαχρονικά τις κατηγορίες. Υποστηρίζει ότι είναι «κράτος δικαίου» που προστατεύει το απόρρητο των ιδιωτικών επικοινωνιών και έχει ζητήσει από την Αμνηστία αποδείξεις για τις καταγγελίες.