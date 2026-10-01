Σαουδική Αραβία: Σε «σταθερή κατάσταση» ο Ινδός πιλότος

Σε «σταθερή κατάσταση» νοσηλεύεται ο Ινδός πιλότος, ο οποίος σε πτήση της flydubai, από το Ντουμπάι με κατεύθυνση το Τελ Αβίβ, δέχτηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη του.

Το επιβατικό αεροσκάφος, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Σαουδική Αραβία.

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επαίνεσε το θάρρος του πιλότου που δέχτηκε την επίθεση από τον συγκυβερνήτη, ο οποίος, φέρεται να επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. «Χαιρετίζω τον ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη – αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, ανάμεσά τους ισραηλινοί υπήκοοι», ανέφερε ο Νετανιάχου, ο οποίος ευχήθηκε στον Ματσάρ ταχεία ανάρρωση και υπογράμμισε πως «είναι πραγματικός ήρωας».