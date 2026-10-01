Συρία: Ένοπλοι άνοιξαν πυρ σε λεωφορείο

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε λεωφορείο στην επαρχία Χομς της Συρίας, το βράδυ της Τετάρτης. Οι δράστες διέφυγαν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Ποιοι επέβαιναν στο λεωφορείο

Στο λεωφορείο επέβαιναν μηχανικοί και εργάτες ιδιωτικής εταιρείας. Μεταξύ των επιβατών ήταν και ένας υπάλληλος της Συριακής Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ο οποίος έχασε τη ζωή του.

Οι δράστες διέφυγαν

Μετά την επίθεση, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν. Καμία οργάνωση ή ομάδα δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής την ευθύνη για το χτύπημα.

Έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου

Την ίδια ώρα σημειώθηκε έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου κοντά σε έναν από τους βασικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής της Συρίας, στην περιοχή κοντά στη Δαμασκό.

Η έκρηξη σημειώθηκε δύο ημέρες μετά το σαμποτάζ σε αγωγό φυσικού αερίου στα ανατολικά της χώρας.