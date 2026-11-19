Νέα επίθεση δέχθηκε η γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική ενδοχώρα.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία μέσω της Γέφυρας της Κριμαίας αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα το απόγευμα, γύρω στις 16.00 (τοπική ώρα, 15.00 ώρα Ελλάδας).

Η νέα επίθεση σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά τα ουκρανικά πλήγματα που είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη γέφυρα. Ειδικότερα, τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη, η υποδομή δέχθηκε ευρείας κλίμακας επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το Κίεβο.

Η ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών και ασφαλείας (SBU) υποστήριξε ότι μέρος του οδικού τμήματος της γέφυρας καταστράφηκε ολοσχερώς. Πρόκειται για τμήμα που εξυπηρετεί τόσο την κυκλοφορία των αυτοκινήτων όσο και τη διέλευση των σιδηροδρομικών συρμών.

Την Τρίτη, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών είχε ανακοινώσει ότι τα δρομολόγια των τρένων αποκαταστάθηκαν στη μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές. Παράλληλα, οι εργασίες επισκευής στη δεύτερη γραμμή συνεχίζονταν.

Η νέα επιδρομή καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στη Σεντζέν της Κίνας, με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η γέφυρα απότελεί κομβική υποδομή για τη Μόσχα. Έχει ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς συνδέεται με την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία και συμβολίζει την ένταξη της χερσονήσου στη ρωσική επικράτεια. Παράλληλα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό της περιοχής.

Πηγή Βίντεο: X – OSINTdefender