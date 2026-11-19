Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από τη σύνοδο κορυφής του APEC στη Σεντζέν της Κίνας τράβηξε τα βλέμματα. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκε συνοδευόμενος από αξιωματικό του Ναυτικού, ο οποίος κρατούσε τη λεγόμενη «πυρηνική βαλίτσα» της Ρωσίας, ενόψει των επαφών του με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ.

Το βίντεο μεταδόθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Σε αυτό φαίνεται ένας άνδρας με στρατιωτική στολή να μεταφέρει μια μαύρη βαλίτσα. Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε αν πρόκειται για την πυρηνική βαλίτσα, εκείνος επιβεβαίωσε την πληροφορία.

Τι είναι η πυρηνική βαλίτσα του Πούτιν

Η συσκευή ονομάζεται «Cheget» και αποτελεί μέρος του ρωσικού συστήματος πυρηνικής διοίκησης. Δεν πρόκειται για μια απλή βαλίτσα με ένα κουμπί εκτόξευσης πυραύλων, όπως συχνά παρουσιάζεται.

Στην πραγματικότητα, είναι ένα ειδικό σύστημα ασφαλών επικοινωνιών. Επιτρέπει στον Ρώσο πρόεδρο να επικοινωνεί με τη στρατιωτική ηγεσία και να μεταδίδει εντολές που αφορούν τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου μηχανισμού ελέγχου των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας.

Αντίστοιχες συσκευές διαθέτουν, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και άλλα κορυφαία στελέχη της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας.

Η εμφάνισή της στην Κίνα καταγράφηκε, στο περιθώριο της συνόδου του APEC, όπου ο Πούτιν βρέθηκε μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Στο μεταξύ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι εικόνες από την κοινή παρουσία των τριών ηγετών, με τη συνάντησή τους να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας.

Πηγή βίντεο/Χ/CBSNews