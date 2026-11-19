Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε επίσης τον Σι «φίλο» του, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με τον Πούτιν.

Σφοδρή επίθεση Τραμπ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο: «Εκτός ελέγχου ο οργανισμός»

Σφοδρή επίθεση κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου εξαπέλυσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν, προτείνοντας μάλιστα κοινή δράση για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας των τριών χωρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το ΔΠΔ ως έναν «ανεξέλεγκτο οργανισμό υπέρ της παγκοσμιοποίησης», υποστηρίζοντας ότι «έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο» και «έχει υπερβεί κατά πολύ τη δικαιοδοσία του».

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία θα μπορούσαν να διερευνήσουν τρόπους συνεργασίας, προκειμένου να θωρακίσουν την εθνική τους κυριαρχία απέναντι σε διεθνείς παγκοσμιοποιητικούς θεσμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η παρέμβαση αυτή καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση Τραμπ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για την αποδόμηση του ΔΠΔ – του ίδιου δικαστικού οργάνου που έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Βλαντίμιρ Πούτιν, κατηγορώντας τον για εγκλήματα πολέμου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι στην ατζέντα των συζητήσεων των τριών ηγετών περιλαμβάνεται και ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται κρίσιμα διεθνή ζητήματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών, η σύγκρουση στην Ουκρανία και οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν.

Επίθεση Τραμπ σε πρώην παγκόσμιους ηγέτες: «Απέφευγαν τον διάλογο με χώρες με τις οποίες είχαν διαφωνίες»

Κριτική στους προηγούμενους παγκόσμιους ηγέτες για την απροθυμία τους να συνομιλήσουν με κράτη με τα οποία υπήρχαν διαφωνίες άσκησε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στη Σενζέν.

Η παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου εντάσσεται στο πλαίσιο της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στο περιθώριο της συνόδου του APEC, μέσω της οποίας ο Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να αναδείξει την απευθείας επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ως βασικό εργαλείο της εξωτερικής του πολιτικής.

Τραμπ: «Γράφουμε ιστορία» – Έκκληση για πυρηνικό αφοπλισμό και «κόκκινη γραμμή» για το Ιράν

Το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία «γράφουν ιστορία» και φέρουν «ιδιαίτερη ευθύνη» για τη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στην τριμερή σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σενζέν.

Ευχαριστώντας τον Κινέζο ομόλογό του για τη θερμή υποδοχή και συγχαίροντάς τον για την «πολύ επιτυχημένη» διοργάνωση της συνόδου του APEC, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε: «Υπό αυτή την έννοια —και νομίζω με πολλούς άλλους τρόπους— γράφουμε ιστορία. Οι τρεις μας έχουμε πολλά να συζητήσουμε και έχουμε ήδη συζητήσει πολλά». Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι ως πρόεδροι τριών εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου, οι τρεις ηγέτες έχουν αυξημένη ευθύνη να συνομιλούν μεταξύ τους.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο ζήτημα του ελέγχου των εξοπλισμών, επισημαίνοντας ότι οι τρεις υπερδυνάμεις βρίσκονται σε «μοναδική θέση» ώστε να μειώσουν τον αριθμό των πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Παραδέχθηκε, ωστόσο, τη δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος, λέγοντας με ειλικρίνεια: «Πρέπει να πω ότι, ειλικρινά, είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, διότι από τη στιγμή που αποκτάς πυρηνικά όπλα, είναι πολύ δύσκολο να μην τα έχεις».

Τέλος, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσιγκτον αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ξεκαθαρίζοντας σε αυστηρό τόνο: «Δεν πρόκειται να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

Σι Τζινπίνγκ: «Πρωτοποριακής σημασίας» η πρώτη τριμερής Κίνας, Ρωσίας και ΗΠΑ

«Πρωτοποριακή σημασία» απέδωσε στην πρώτη στην ιστορία συνάντηση των ανώτατων ηγετών της Κίνας, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Κατά την τοποθέτησή του στο πλαίσιο της ιστορικής τριμερούς συνόδου κορυφής στη Σενζέν, ο Σι Τζινπίνγκ έστειλε μήνυμα υπέρ της συνεννόησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «όταν οι μεγάλες χώρες ζουν αρμονικά, ο κόσμος απολαμβάνει ειρήνη», ενώ προειδοποίησε πως «όταν οι μεγάλες χώρες συγκρούονται, ο κόσμος βυθίζεται στο χάος».

Ευχαριστίες Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ για τη διοργάνωση της τριμερούς συνάντησης

Την ευγνωμοσύνη του προς τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για τη διοργάνωση της ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής εξέφρασε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την έναρξη των συνομιλιών στη Σενζέν.

Στην τοποθέτησή του ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε: «Η Ρωσία, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα τρία κράτη μας είναι οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και φέρουμε από κοινού την ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Οι χώρες μας έχουν πολυάριθμα κοινά συμφέροντα όσον αφορά την επίλυση περιφερειακών συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης, προφανώς, της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Συζητήσαμε αυτό το θέμα χθες με τον Πρόεδρο της Κίνας, και σήμερα, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, επικεντρωθήκαμε σε αυτό κατά τη διάρκεια της διμερούς συνάντησής μας. Έχουμε κοινά συμφέροντα στην καταπολέμηση των απειλών και των προκλήσεων της εποχής μας, δηλαδή της διεθνούς τρομοκρατίας, του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος κ.λπ.».

Η τοποθέτηση του Ρώσου ηγέτη έγινε κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του στη Βίλα Κίλιν, όπου οι τρεις ηγέτες —ο Σι Τζινπίνγκ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν— κάθισαν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Σε εξέλιξη βρίσκεται πλέον η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση κορυφής μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στη Βίλα Κίλιν της Σενζέν.

Οι τρεις ηγέτες κάθονται γύρω από ένα στρογγυλό ξύλινο τραπέζι, σε μια διάταξη με έντονο διπλωματικό συμβολισμό: ο Σι Τζινπίνγκ, με την ιδιότητα του οικοδεσπότη, βρίσκεται στο κέντρο, έχοντας στα αριστερά του τον Ντόναλντ Τραμπ και στα δεξιά του τον Βλαντίμιρ Πούτιν.