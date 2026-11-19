Στόχος κυβερνοεπίθεσης έγινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ένα περιστατικό που ενδέχεται να έχει εκθέσει σε κίνδυνο μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Politico.

Επικαλούμενο αξιωματούχο της ΕΕ, το δημοσίευμα αναφέρει πως η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει θέσει υπό έλεγχο το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο το ακριβές μέγεθος της ζημιάς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αντιμετώπιση μιας κυβερνοεπίθεσης που ανιχνεύθηκε», δήλωσε στο Politico ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ. Όπως διευκρίνισε, «επλήγησαν συγκεκριμένα συστήματα και, ακολουθώντας τις καθιερωμένες διαδικασίες μας, ενημερώσαμε όσους επηρεάζονται».

Μέχρι στιγμής, η Κομισιόν δεν έχει ανταποκριθεί άμεσα σε νέο αίτημα για περαιτέρω σχόλια σήμερα το πρωί.