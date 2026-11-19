Παρ’ ολίγον ατυχήματα σημειώθηκαν σε πασαρέλα των καλλιστείων Miss Universe 2026, όταν αρκετές διαγωνιζόμενες έχασαν την ισορροπία τους περπατώντας πάνω σε ειδικό στρώμα που είχε τοποθετηθεί στην άμμο.

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη εβδομάδα, σε εκδήλωση στο ξενοδοχείο Caribe Hilton, στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, ενόψει του διαγωνισμού που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου.

Βίντεο από την εκδήλωση, το οποίο δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Χ, δείχνει τις υποψήφιες να δυσκολεύονται να περπατήσουν στην αυτοσχέδια πασαρέλα. Τα ψηλοτάκουνα παπούτσια τους βυθίζονταν ή αστάθεναν πάνω στο υπόστρωμα, με αποτέλεσμα αρκετές να σκοντάφτουν και να παραπατούν. Ανάμεσα στις διαγωνιζόμενες που κινδύνευσαν να πέσουν ήταν οι εκπρόσωποι του Κοσόβου, των Φιλιππίνων, του Περού και της Βενεζουέλας.

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την ασφάλεια των γυναικών, επισημαίνοντας ότι μια άτσαλη κίνηση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Η ανακοίνωση του οργανισμού Miss Universe

Μετά τις αντιδράσεις, ο οργανισμός Miss Universe εξέδωσε ανακοίνωση, παίρνοντας αποστάσεις από τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης.

Όπως ανέφερε, η εκδήλωση «δεν ανταποκρίθηκε στα απαιτούμενα πρότυπα αριστείας και επαγγελματισμού». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οργανισμός διευκρίνισε ότι δεν είχε συμμετοχή στην επιχειρησιακή διαχείριση της εκδήλωσης και ότι δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνος για τις αποφάσεις της παραγωγής.

Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη του για όσα συνέβησαν, υπογραμμίζοντας ότι οι συγκεκριμένες εικόνες δεν αντιπροσωπεύουν την εικόνα και τις αξίες του θεσμού Miss Universe.

Πηγή Βίντεο: X – nacho con O