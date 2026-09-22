Τουρκία: Έντεκα οι τραυματίες μαθητές
από πυροβολισμούς κοντά σε σχολείο
Στην Τουρκία, έντεκα μαθητές τραυματίστηκαν, δυο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, μετά από πυροβολισμούς, σήμερα το πρωί, κοντά σε Λύκειο, στην περιοχή Τουργκουτλού της Μανίσα.
Ο ύποπτος συνελήφθη, σύμφωνα με τη Νομαρχία της Μανίσα, ενώ οι τραυματίες, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, της χώρας, δήλωσε, η Αστυνομία, συνέλαβε τη μητέρα, τον πατέρα και τον παππού του ανήλικου φερόμενου ως δράστη της επίθεσης.
Ωστόσο, υπό εξέταση βρίσκεται, ο τρόπος με τον οποίο, ο δράστης, προμηθεύτηκε το όπλο.
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