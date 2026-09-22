Πυροβολισμός μετανάστη από ICE στο Όστιν

«Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου», λέει ο 28χρονος Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, ο οποίος τραυματίστηκε στον κορμό από πυρά πράκτορα της ICE την Κυριακή στο Όστιν του Τέξας. Ο 28χρονος υπήκοος Βενεζουέλας νοσηλεύτηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κέντρο κράτησης της υπηρεσίας, ενώ η υπόθεση ερευνάται από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

«Η σφαίρα μου έσπασε το οστό της κλείδας»

Μιλώντας τηλεφωνικά από το κέντρο κράτησης, ο Γουίλμπερ περιέγραψε τον τραυματισμό του. «Είμαι πολύ άσχημα, η σφαίρα μου έσπασε το οστό της κλείδας. Στο νοσοκομείο δεν μπόρεσαν να βγάλουν τη σφαίρα, διότι είναι κοντά στη σπονδυλική στήλη. Έχω ακόμα τη σφαίρα μέσα μου», ανέφερε.

Η δικηγόρος του, Κέιτ Λίνκολν-Γκόλντφιντς, είπε πως το τραύμα εισόδου βρισκόταν στον σβέρκο. Όπως ανέφερε, ο 28χρονος κρατείται στο Πίρσαλ, περίπου δύο ώρες από το Όστιν, και αναγκάστηκε να κοιμηθεί στο πάτωμα.

Η εκδοχή του 28χρονου για τον πυροβολισμό

Ο Γκαρσές Πέρες εργαζόταν για εταιρεία διανομής γευμάτων και οδηγούσε φορτηγάκι όταν, σύμφωνα με τη συνήγορό του, πράκτορες της ICE προσπάθησαν να του κλείσουν τον δρόμο.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έκανε αναστροφή και οι πράκτορες άρχισαν να τον καταδιώκουν, καθώς πίστεψαν πως προσπαθούσε να διαφύγει. Όπως είπε, έψαχνε σημείο για να σταθμεύσει με ασφάλεια, όταν το όχημά του χτυπήθηκε δύο φορές και οι πράκτορες πυροβόλησαν. «Ήμουν πρακτικά αναίσθητος» όταν έφτασε το ασθενοφόρο, ανέφερε. Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης.

Τι υποστηρίζουν DHS και δικηγόρος

Το DHS ανακοίνωσε ότι ερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες ο πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ. Σύμφωνα με το υπουργείο, ο 28χρονος είχε εισέλθει παράνομα στις ΗΠΑ επί κυβέρνησης Μπάιντεν και υπήρχε τελεσίδικη διαταγή απέλασης σε βάρος του. Η δικηγόρος το» υποστηρίζει διαφορετικά ότι ο νεαρός είχε εισέλθει νόμιμα στη χώρα το 2024, είχε υποβάλει αίτηση ασύλου και διέθετε άδεια εργασίας.

Στο σημείο του πυροβολισμού στο Όστιν είχαν τοποθετηθεί λουλούδια και πλακάτ με το μήνυμα «δικαιοσύνη για τον Γουίλμπερ».