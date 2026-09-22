Στα 186 μέτρα, χωρίς δίχτυ

Μια ανάσα πριν από το κενό. Η Γαλλίδα σχοινοβάτισσα Tatiana-Mosio Bongonga διέσχισε χωρίς ζώνη ασφαλείας ένα συρματόσχοινο μήκους 400 μέτρων, ανάμεσα σε δύο από τους ψηλότερους σωρούς σκωρίας της Ευρώπης.

Το εντυπωσιακό εγχείρημα έγινε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στο Loos-en-Gohelle της βόρειας Γαλλίας. Η διαδρομή έφτανε σε ύψος 186 μέτρων.

Περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια. Η Bongonga κινήθηκε αργά πάνω στο σύρμα, ενώ σε ορισμένα σημεία έκανε και ακροβατικές κινήσεις.

Τη στιγμή της διάσχισης συνόδευσαν μουσικοί και χορωδία, με το «Les Corons» του Pierre Bachelet. Το τραγούδι είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένο με την ιστορία της ανθρακωρυχικής περιοχής.

Η Bongonga έφτασε τελικά με ασφάλεια στον απέναντι σωρό σκωρίας, όπου την υποδέχτηκε το ενθουσιώδες χειροκρότημα του πλήθους.

Το εγχείρημα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παράστασης «Entre Deux Terrils» της Culture Commune και της ομάδας Basinga. Η ίδια η διοργάνωση είχε προγραμματιστεί ως μια δημόσια καλλιτεχνική δράση, με τη συμμετοχή περίπου 200 εθελοντών.

Οι δύο σωροί σκωρίας αποτελούν χαρακτηριστικό κομμάτι του τοπίου του Loos-en-Gohelle και θυμίζουν τη μακρά ιστορία της εξόρυξης άνθρακα στην περιοχή.