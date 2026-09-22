Η αγελάδα που… «πέταξε» στα Πυρηναία

Μια αγελάδα βρέθηκε ξαφνικά να αιωρείται πάνω από τα γαλλικά βουνά.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, κοντά στο καταφύγιο Espuguettes, πάνω από το Cirque de Gavarnie.

Πρωταγωνίστρια ήταν η Vahine. Η αγελάδα είχε παγιδευτεί σε λασπώδη περιοχή και δεν μπορούσε να επιστρέψει μόνη της.

Η δύσβατη τοποθεσία έκανε αδύνατη την προσέγγιση οχήματος. Έτσι, η λύση δόθηκε από αέρος.

Ένα ιδιωτικό ελικόπτερο έφτασε στο σημείο. Η Vahine δέθηκε με ειδικό ιμάντα και σηκώθηκε στον αέρα.

Πεζοπόροι που βρίσκονταν στην περιοχή παρακολούθησαν έκπληκτοι την επιχείρηση. Η εικόνα της αγελάδας να «πετά» πάνω από τα Πυρηναία καταγράφηκε σε βίντεο.

Η μεταφορά ολοκληρώθηκε χωρίς πρόβλημα. Η Vahine έφτασε με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου μπορούσε πλέον να δεχθεί φροντίδα.

Το βίντεο δεν άργησε να γίνει viral. Άλλοι ανησύχησαν για την αγελάδα και άλλοι δεν έχασαν την ευκαιρία για ένα αστείο σχόλιο.

Για τη Vahine, πάντως, ήταν μια πτήση που μάλλον δεν θα ξεχάσει εύκολα.