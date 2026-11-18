Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Αττάλειας όταν ενηρώθηκαν για απειλή για βόμβα σε ρωσικό επιβατικό αεροσκάφος της εταιρείας Azimuth Airlines.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος τύπου Sukhoi Superjet 100, εκτελούσε πτήση από το Μινεράλνιε Βόντι της Ρωσίας προς την Αττάλεια. Μόλις προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, τέθηκαν σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, στο ρωσικό αεροσκάφος επέβαιναν 65 επιβάτες και τέσσερα μέλη πληρώματος. Όλοι όσοι βρίσκονταν μέσα στο αεροσκάφος απομακρύνθηκαν μετά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο.

Κλιμάκια ασφαλείας ξεκίνησαν έρευνα στο εσωτερικό του αεροσκάφους, ώστε να διαπιστωθεί εάν η απειλή για βόμβα ήταν πραγματική.

Η απειλή για βόμβα έρχεται να συμπληρώσει τα περιστατικά της προηγούμενης εβδομάδας, όπου η Ευρώπη βρισκόταν σε συναγερμό μετά από μπαράζ απειλών για βόμβες σε δεκάδες πτήσεις.