Τη χορήγηση νέου δανείου ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, με στόχο την κάλυψη των χρηματοδοτικών της αναγκών για το 2027, πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρός, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το συνολικό ποσό τα 20 δισεκατομμύρια θα κατευθυνθούν στη στήριξη του ουκρανικού προϋπολογισμού, ενώ τα υπόλοιπα 25 δισεκατομμύρια θα καλύψουν στρατιωτικές ανάγκες.

Το δάνειο αναμένεται να καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για το 2027, ενώ το υπόλοιπο ένα τρίτο θα εξασφαλιστεί από εξωτερικούς εταίρους, εξήγησε.

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να βοηθά την Ουκρανία να προστατευτεί από τις ρωσικές επιθέσεις. Πρέπει να της δώσουμε ένα ισχυρό χαρτί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι οι ανάγκες της χώρας για το 2026 είναι ήδη καλυμμένες.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιαστεί το 22ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας.

Στο «τραπέζι» η αποπληρωμή

Η Πρόεδρος της Επιτροπής διευκρίνισε ότι η Ουκρανία θα υποχρεωθεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές, που έχει προκαλέσει στη χώρα.

Τη δυνατότητα αποπληρωμής του δανείου μέσω των κερδών από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ανέφερε και ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση συναντά αντιδράσεις από το Βέλγιο, γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες γύρω από τη διαχείριση των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων.

Η νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής και στρατιωτικής αντοχής της Ουκρανίας, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με τη Ρωσία.