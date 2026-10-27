Τουρκία: 37 συλλήψεις σε επιχείρηση σε δήμο της Κωνσταντινούπολης

Έφοδο στον δήμο Μπακίρκιοϊ της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε το πρωί η τουρκική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανές παρατυπίες σε δημοτικούς διαγωνισμούς και άδειες.

Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης σε βάρος 68 ατόμων. Μέχρι στιγμής, 37 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων πέντε αντιδήμαρχοι και δύο μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο πολιτικών εξελίξεων στον δήμο. Ο δήμαρχος και μέλη του δημοτικού συμβουλίου φέρονταν να σχεδιάζουν την αποχώρησή τους από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, με στόχο να ενταχθούν στο Νέο Κόμμα (YENİ Parti).

Οι έρευνες για τις καταγγελλόμενες παρατυπίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην αστυνομική επιχείρηση και τις σχεδιαζόμενες πολιτικές μετακινήσεις.