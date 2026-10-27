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Tουρκία: Ανετράπη λεωφορείο- Ένας νεκρός και τραυματίες

ΔΙΕΘΝΗ
27/10/2026 12:58
Tουρκία: Ανετράπη λεωφορείο- Ένας νεκρός και τραυματίες
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @anadoluajansi-X

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Τουρκία σήμερα το πρωί.

Ένα λεωφορείο με επιβάτες ανετράπη στον αυτοκινητόδρομο Ισπάρτα-Αττάλεια, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος και άλλοι να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ατύχημα σημειώθηκε στην έξοδο ενός τούνελ, υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Αναφέρεται ότι ο οδηγός του λεωφορείου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα την ανατροπή του.

Ο εφεδρικός οδηγός είναι αυτός που έχασε την ζωή του, ο οποίος κοιμόταν τη στιγμή του περιστατικού

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