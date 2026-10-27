Ψάρι καταγράφηκε να… περπατάει ανάποδα στον Ειρηνικό Ωκεανό

Ένα παράξενο ψάρι που περπατά ανάποδα στον βυθό της θάλασσας κατέγραψαν για πρώτη φορά επιστήμονες από την Κίνα, στη βόρεια περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Το Scalicus engyceros κινείται με τα πτερύγιά του σαν να περπατά, ενώ μπορεί να μετακινείται προς τα πίσω, πλάγια, ακόμη και να κάνει απότομα άλματα όταν νιώθει απειλή.

Η καταγραφή έγινε με υποβρύχιο όχημα βαθιάς κατάδυσης. Το βίντεο αποκάλυψε κινήσεις που δεν είχαν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα στο συγκεκριμένο είδος. Μάλιστα, η οπισθοδρομική κίνησή του θυμίζει το περίφημο «moonwalk» του Μάικλ Τζάκσον.

Τα «πόδια» του είναι ακτίνες των πτερυγίων του

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα «πόδια» του Scalicus engyceros είναι στην πραγματικότητα εξειδικευμένες, ελεύθερες ακτίνες των θωρακικών πτερυγίων του.

Το ψάρι διαθέτει επίσης μεγάλα μάτια, ενώ οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι το ένα του μάτι στράφηκε προς τη δέσμη φωτός του υποβρυχίου λίγο πριν απομακρυνθεί κολυμπώντας. Η αντίδραση αυτή δείχνει ότι τα μάτια του έχουν τουλάχιστον κάποια ευαισθησία στο φως.

Πώς αναζητά τροφή και αποφεύγει τις απειλές

Οι βιολόγοι παρατήρησαν ακόμη ότι το Scalicus engyceros χρησιμοποιεί τις ακτίνες του σαν τσουγκράνα, ανιχνεύοντας την τροφή και τα εμπόδια με την αφή και μέσω χημικών ερεθισμάτων.

Παράλληλα, μπορεί να κινείται πλάγια, όπως οι γαρίδες και τα καβούρια, αλλά και να κάνει απότομα άλματα όταν αισθάνεται ότι απειλείται. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτές οι εξειδικευμένες προσαρμογές το βοηθούν να επιβιώνει στο ακραίο περιβάλλον του βυθού.

Η παρατήρηση του ψαριού στο φυσικό του περιβάλλον δείχνει πόσα παραμένουν άγνωστα για τη ζωή στα βάθη των ωκεανών. Με τη βοήθεια βαθυσκαφών και τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων, οι επιστήμονες μπορούν πλέον να καταγράφουν συμπεριφορές που δύσκολα θα αποκαλύπτονταν μέσα από τη μελέτη νεκρών δειγμάτων ή ζώων που έχουν μεταφερθεί στην επιφάνεια.

Πηγή Βίντεο: YouTube – Popular Science Podcasts