Ισραήλ-Εκλογές: Η μαζική συμμετοχή στην ψηφοφορία μαρτυρά ότι η χώρα βρίσκεται σε σταυροδρόμι

Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαζική προσέλευση των Ισραηλινών στις κάλπες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την 7η Οκτωβρίου. Η αναμέτρηση αυτή χαρακτηρίζεται ως ορόσημο, καθώς θα καθορίσει την πολιτική επιβίωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και την επόμενη ημέρα μιας βαθιά διχασμένης χώρας.

Τα στοιχεία της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής δείχνουν πρωτοφανή κινητοποίηση των ψηφοφόρων. Μέχρι τις 10:00 το πρωί (τρεις ώρες από την έναρξη της διαδικασίας, η οποία ολοκληρώνεται στις 22:00), το ποσοστό συμμετοχής άγγιξε το 16,68%. Πρόκειται για την υψηλότερη προσέλευση που έχει καταγραφεί τέτοια ώρα από το 1981.

Η εντυπωσιακή συμμετοχή αντανακλά την κρισιμότητα που αποδίδουν οι πολίτες σε αυτή την κάλπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί του εξωτερικού ταξίδεψαν πίσω στη χώρα αποκλειστικά για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Η αίσθηση ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε ιστορικό σημείο καμπής είναι διάχυτη στην κοινωνία. Οι εκλογές διεξάγονται σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς κριτικής για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα, την έξαρση της βίας στη Δυτική Όχθη και την επέκταση των εβραϊκών οικισμών από την πιο σκληροπυρηνική δεξιά κυβέρνηση στην ιστορία του κράτους. Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είναι υπόδικος για διαφθορά, κλιμακώνει τις απειλές του εναντίον του Ιράν, πυροδοτώντας φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη με διεθνείς επιπτώσεις.

Σύμφωνα με τις τελικές δημοσκοπήσεις, το δεξιό/ακροδεξιό μπλοκ του Νετανιάχου και η κεντρώα συμμαχία υπό τον Γκάντι Άιζενκοτ δίνουν μάχη στήθος με στήθος. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ωστόσο, κανένα από τα δύο στρατόπεδα δεν φαίνεται να εξασφαλίζει την αυτοδυναμία που απαιτείται για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Η πρώτη εικόνα για το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστή αμέσως μετά τις 22:00 το βράδυ, με τη μετάδοση των exit polls από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα.