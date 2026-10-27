Γαλλία: Αντιρατσιστικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις

Με αφορμή την φονική επίθεση στην πόλη Τραπ

Στους δρόμους βρίσκονται οι Γάλλοι και πραγματοποιούν πολυάριθμες αντιρατσιστικές εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις με αφορμή την φονική επίθεση, την περασμένη Παρασκευή στην πόλη Τραπ, λίγο έξω από το Παρίσι, του Πένγκο Μπόσιο Γουάνγκι.

Το χρονικό της επίθεσης

Ένας άνδρας με γαλλική υπηκοότητα, ονόματι Κεβίν Τ., ο οποίος κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής 12 χλμ με το αυτοκίνητό του, πυροβόλησε με αυτόματο όπλο 128 φορές κατά ατόμων αφρικανικής καταγωγής.

Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος, αλλά και να τραυματιστούν σοβαρά ένα 11χρονο κορίτσι και έξι άλλα άτομα. Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει το δράστη.

Μετά την σύλληψή του τέθηκε αρχικά υπό ψυχιατρική παρακολούθηση. Ωστόσο, χθες ξεκίνησε η ανάκρισή του από εισαγγελέα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Κεβίν Τ. αρνείται ότι υπήρχαν ρατσιστικά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Δηλώσεις σχετικά με την επίθεση

Στην Τραπ, ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι η γαλλική κοινωνία στο σύνολο της «έχει καταθέσει τα όπλα απέναντι στο ρατσισμό».

Το βράδυ της Παρασκευής, το βήμα πήρε και ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε για ένα «σημείο καμπής στη ζωή του έθνους μας».

Οι αντιρατσιστικές συγκεκντρώσεις

Το Σάββατο αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Τραπ για να αποτίσουν φόρο τιμής στο 26χρονο θύμα. Ενώ την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε μια σιωπηλή πορεία στο Ομπερβιγιέ (Σεν-Σαιν-Ντενί), όπου ο νεαρός άνδρας μάθαινε πολεμικές τέχνες. Σύμφωνα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι συμμαθητές του άτυχου νεαρού δήλωσαν ότι εφεξής «θα καταδιώκουν τους ρατσιστές όπου κι αν βρίσκονται».

Την Δευτέρα επίσης πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συγκεντρώσεις σε όλη τη Γαλλία, με τους συγκεντρωμένους να καταγγέλλουν «την κανονικοποίηση του ρατσιστικού μίσους».

Στο Παρίσι, διοργανώθηκαν δύο συγκεντρώσεις από οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη συμμετοχή συνδικάτων και πολιτικών σχηματισμών.