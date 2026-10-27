Super Bowl: Ο Jay-Z στο halftime show του 2027

Το Super Bowl δεν είναι απλώς ένα πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Είναι ένα παγκόσμιο υπερθέαμα, που περιλαμβάνει τη μουσική και τη λάμψη.

Μετά τους Bad Bunny και Kendrick Lamar, ο Jay-Z αναλαμβάνει ετοιμάζεται να ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του show του ημιχρόνου του Super Bowl του 2027. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο SoFi Stadium του Ίνγκλγουντ, στο Λος Άντζελες. Το NFL επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του καλλιτέχνη για τις 14 Φεβρουαρίου 2027.

Η επιλογή του Jay-Z παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Αμερικανός ράπερ βρίσκεται εδώ και χρόνια πίσω από τη διοργάνωση του μουσικού θεάματος. Από το 2019, η εταιρεία του, Roc Nation, συνεργάζεται με το NFL και συμβάλλει σημαντικά στην επιλογή των καλλιτεχνών.

Αυτή τη φορά, ο αμερικανός ράπερ αφήνει το παρασκήνιο και αναλαμβάνει ο ίδιος το μεγαλύτερο μέρος του σόου.

Η συμμετοχή του πετυχημένου ράπερ έχει ξεκινήσει συζητήσεις για ενδεχόμενες συμμετοχές άλλων σημαντικών καλλιτεχνών, με τη γυναίκα του, Beyoncé, να ξεσηκώνει τη φαντασία του κοινού.

Άλλωστε, η ίδια η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, NFL, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο παρουσίας της τραγουδίστριας: «Οι συζητήσεις για το ποιοι θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως καλεσμένοι του Jay-Z στο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα αρχίζουν τώρα. Φυσικά, η σύζυγός του, Beyoncé, θα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας».