Το εμβληματικό «φόρεμα της εκδίκησης» της Νταϊάνα σε έκθεση στο Λονδίνο

Το περίφημο «φόρεμα της εκδίκησης» της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, λίγους μήνες πριν από τη δημοπράτησή του, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται από 150.000 έως 300.000 δολάρια.

Η Νταϊάνα φόρεσε το μαύρο, μεταξωτό, έξωμο φόρεμα, σχεδιασμένο από την Κριστίνα Σταμπολιάν, ένα βράδυ του Ιουνίου του 1994, την ίδια νύχτα που ο τότε πρίγκιπας Κάρολος, με τον οποίο ήταν σε διάσταση, παραδέχθηκε δημόσια στην τηλεόραση ότι είχε διαπράξει μοιχεία κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Πληγωμένη από την εξωσυζυγική σχέση του συζύγου της με την Καμίλα, την οποία ο Κάρολος παντρεύτηκε το 2005, η Νταϊάνα επέλεξε ένα φόρεμα που βρισκόταν ήδη για χρόνια στην γκαρνταρόμπα της.

«Πιθανότατα ήταν η πρώτη φορά που κάποιος χρησιμοποίησε τη μόδα για να επικοινωνήσει κάτι συναισθηματικό. Ήταν ένας τρόπος να πει κάτι στον κόσμο: ότι παίρνει ξανά στα χέρια της την αφήγηση, ότι είναι εδώ και ότι στέκεται δυνατή για τον εαυτό της» δήλωσε η Μόργκαν Χαλίμι, επικεφαλής της διεύθυνσης τσαντών και μόδας του οίκου Sotheby’s.

Το φόρεμα έγινε γνωστό ως το «φόρεμα της εκδίκησης» και αποτελεί μία από τις πιο διάσημες εμφανίσεις της Νταϊάνα.

«Αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, με διαφορά το πιο αναγνωρίσιμο και το πιο δυναμικό αντικείμενο που έχει οποιαδήποτε σύνδεση ή προέλευση από την Νταϊάνα», υπογράμμισε η Χαλίμι, προσθέτοντας: «Σημαίνει πάρα πολλά για τη δική της ιστορία και για όσα αντιπροσώπευε εκείνη η ημέρα. Ήταν πραγματικά μια καμπή στη ζωή της και αυτό αποτυπώνεται σε αυτό το φόρεμα.»

Το φόρεμα δημοπρατείται για πρώτη φορά από το 1997, όταν η Νταϊάνα το πούλησε, μαζί με άλλα φορέματά της, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για φιλανθρωπικές οργανώσεις που στηρίζουν την καταπολέμηση του AIDS και του καρκίνου.

Μέρος των εσόδων από τη συγκεκριμένη πώληση θα διατεθεί στη φιλανθρωπική οργάνωση NHS Lothian Charity, για λογαριασμό του Royal Edinburgh Hospital.

Το φόρεμα παρουσιάζεται λίγες ημέρες μετά τις νέες αποκαλύψεις,, που αφορούν στην αντίδραση του βασιλιά Καρόλου, στον θάνατο της Νταϊάνα, τον Αύγουστο του 1997. H ταραχώδης σχέση τους βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο, μετά τη δημοσίευση αποσπασμάτων από το επερχόμενο βιβλίο του αδελφού της, Νταϊάνα, Τσαρλς Σπένσερ, ο οποίος κατηγορεί τον βασιλιά ότι εμφανίστηκε «χαρωπός και ενθουσιασμένος» αμέσως μετά τον θάνατό της.